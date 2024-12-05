Стало известно о состоянии российского подростка, разбившегося на байке на Бали

Состояние российского подростка, попавшего в реанимацию на Бали после ДТП с мотоциклом, удалось стабилизировать. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Сообщается, что 16-летнего Ярослава в сопровождении российской бригады медицины катастроф перевезут в Москву до 8 декабря. Дальнейшее лечение планируют проводить в РНИМУ им. Пирогова. Точную дату транспортировки назначат после того, как показатель гемоглобина в крови пострадавшего придет в норму. По словам врачей, на данный момент жизни молодого человека ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что на Бали за лечение российского подростка, пострадавшего в жестком ДТП с мотоциклом, сказали заплатить 4 млн рублей. По словам матери пострадавшего, счет за лечение в балийской больнице увеличивается каждый день. Врачи по требованию МИД РФ предоставили документы о лечении подростка. Семья молодого человека планирует открывать сбор помощи. Ему предстоит долгая и длительная реабилитация.

Ранее сообщалось, что подросток из России попал в больницу в критическом состоянии после аварии на Бали.