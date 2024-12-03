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Подросток из России попал в больницу в критическом состоянии после аварии на Бали

SHOT: российский подросток попал в реанимацию после аварии на Бали

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Телеграм-канал «SHOT»

Подросток из России попал в реанимацию после жесткой аварии с мотоциклом на Бали. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как рассказали родные 16-летнего парня, в ночь на 30 ноября он ехал на байке по дороге и попал в аварию. Юношу доставили в Ngoerah General Hospital со множественными переломами, разрывом желудка и мочевого пузыря. По словам российских врачей, которые следят за лечением молодого человека онлайн, его прооперировали той же ночью, после операции состояние было критическим, но в больнице находилась только медсестра, которая не знала, что нужно делать. Подростка удалось стабилизировать.

Молодой человек сейчас остается в больнице, но местные врачи отказываются передавать родственникам и российским врачам какую-либо информацию и документы о ходе его лечения. Родители смогли получить лишь файл с компьютерной томографией, но без контраста эти документы бесполезны, отметили специалисты.

Доктора заявили, что юноше нужна срочная диагностика. Врачи опасаются, что у него начнется отек головного мозга, что уже грозит трагическим исходом. Без адекватной противошоковой терапии у парня есть «максимум 48 часов», заключили эксперты.

Родные подростка находятся в постоянном контакте с МИД России, специалистами по медицине катастроф и местным российским консульством.

Ранее в аварии с двумя автомобилями в Башкирии пострадали девять человек.

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