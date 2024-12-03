На Бали за пострадавшего в ДТП подростка из России сказали заплатить 4 млн рублей

На Бали за лечение российского подростка, пострадавшего в жестком ДТП с мотоциклом, сказали заплатить 4 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Как рассказала нам мама пострадавшего Ярослава, парню нужно ещё минимум 10 дней провести в балийской больнице, после чего будет решаться вопрос о транспортировке на родину <...> Текущий счет за лечение в больнице — 600 млн индонезийских рупий (≈4 млн рублей), каждый день он растет», — говорится в публикации.

Также врачи по требованию МИД РФ предоставили документы о лечении подростка. Семья пострадавшего планирует открывать сбор помощи. Молодому человеку предстоит долгая и длительная реабилитация.

До этого сообщалось, что подросток из России попал в реанимацию после жесткой аварии с мотоциклом на Бали.

Как рассказали родные 16-летнего парня, в ночь на 30 ноября он ехал на байке по дороге и попал в аварию. Юношу доставили в Ngoerah General Hospital со множественными переломами, разрывом желудка и мочевого пузыря. По словам российских врачей, которые следят за лечением молодого человека онлайн, его прооперировали той же ночью, после операции состояние было критическим, но в больнице находилась только медсестра, которая не знала, что нужно делать.

Подростка удалось стабилизировать. Однако местные врачи отказывались передавать родственникам и российским врачам какую-либо информацию и документы о ходе его лечения.

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