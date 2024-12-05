У дилеров «АвтоВАЗа» появились Lada Niva Travel с новыми опциями

Российские дилеры «АвтоВАЗа» начали продажи Lada Niva Travel с подушками безопасности. Об этом сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

«Lada Niva Travel с подушками безопасности уже в продаже у дилеров», — говорится в сообщении паблика.

До этого «АвтоВАЗ» начал устанавливать на внедорожники Lada Niva Travel новый трехспицевый руль.

На руле отсутствует надпись Airbag, которая обычно есть на всех рулях с водительской подушкой безопасности. Кроме того, на ободе руля имеются приливы под правильный хват.

Кроме того, «АвтоВАЗ» в течение двух лет обновит внедорожник Lada Niva Travel. Автомобиль получит новую решетку радиатора. Кроме того, внедорожник оснастят полностью светодиодными фарами. Это произойдет уже в 2025 году.

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