Названа российская цена кроссовера Chery Tiggo 9

В России флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет предлагаться за 4,2 млн рублей. Об этом говорится на сайте бренда Chery.

Семиместный Chery Tiggo 9 позиционируется как автомобиль для большой семьи. Новинка стала самой крупной в модельной линейке марки (4810х1925 х1741 мм) — с колесной базой в 2800 мм.

Под капотом у машины бензиновый двухлитровый турбодвигатель на 249 л.с. (375 Нм) и восьмиступенчатый «автомат». Кроссовер Tiggo 9 способен разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд.

Помимо прочего, новинка станет первой моделью на платформе Т2Х в российской модельной линейке. Среди опций технологии автономного экстренного торможения, круиз-контроль, ассистент движения в пробках и система автоматической парковки (АРА). Последняя использует ультразвуковой радар и камеры кругового обзора. Она может в автоматическом режиме парковать автомобиль параллельно, перпендикулярно и по диагонали. Еще Tiggo 9 оснащен 10 подушками безопасности.

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В новом автомобиле установили «парящий» экран приборной панели (10.3 дюйма), основной экран (15.6 дюйма) с высоким разрешением и проекционный дисплей.

Автомобиль доступен в шести цветах: черном, синем, белом, двух вариантах серого и зеленом.

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