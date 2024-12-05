Россиянам рассказали, что будет с ценами на автомобили после Нового года

После повышения утильсбора автомобили в России заметно подорожали. За ноябрь количество выданных электронных паспортов на транспортные средства снизилось вдвое. Однако, несмотря на это, после новогодних праздников цены не только не снизятся, но и продолжат расти, рассказал 360.ru автоэксперт Константин Лигачев.

«Не забывайте, что с 1 января у нас утильсбор еще подорожает, соответственно, стоимость [автомобилей] тоже. После Нового года [машины] вздорожнут», — считает эксперт.

С учетом сложившейся ситуации люди стали подходить к вопросу покупки авто более ответственно, взвешивая все плюсы и минусы такой дорогой покупки, считает Лигачев. По его мнению, такие цены приведут к тому, что часть покупателей, планировавших приобрести новую машину, перейдут в сегмент подержанных авто.

Ожидать снижения цен можно ориентировочно через 6–8 месяцев, когда ситуация «устаканится» и власти смогут побороть инфляцию, считает специалист. Тогда, по его мнению, уже стоит думать о замене автомобиля.

Что касается китайских машин, то они пользуются популярностью у россиян из-за соотношения цены и качества. В целом они не уступают автомобилям корейского и европейского производства, напротив – некоторые модели их даже превосходят, заключил эксперт.

Напомним, по мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, цены на автомобили в России могут вырасти до конца года в среднем на 5%. В то же время он отметил, что на рынке наблюдается сильное затоваривание, и машин на складах огромное количество.

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