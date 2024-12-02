В России спрогнозировали повышение цен на автомобили до конца года

Цены на автомобили в России могут вырасти до конца года в среднем на 5%. сообщает 360.ru со ссылкой на главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова. По его словам, из-за ситуации с курсом валют цены будут повышаться, а низкий рубль невыгоден импортерам машин.

«С другой стороны, у нас очень сильное затоваривание, и машин на складах огромное количество. Сотни тысяч. И если машины стоят, деньги заморожены, то их надо продавать», — отметил Кадаков.

Он также пояснил, что на автомобили, которые плохо продаются на рынке, нет смысла поднимать цены.

До этого генеральный директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев заявил, что повышение цен на новые китайские автомобили в России произойдет в первые месяцы 2025 года.

По его словам, цены на новые автомобили начали расти в октябре. Рост плавный – в октябре он был на уровне от 3 до 5%, такой же рост продолжится в ноябре. В декабре рост цен будет минимальный, основной рывок на китайские автомобили будет в начале следующего года, так как дорожает и юань по отношению к рублю тоже, что повлияет на закупочные цены в рублях.

Ранее в России предрекли подорожание автомобилей до 15% из-за падения курса рубля.