Автоэксперт призвал россиян не использовать лайфхаки по экономии бензина

Повышенный расход топлива зимой – это данность, с которой автомобилистам следует смириться. Есть множество лайфхаков по экономии бензина, в том числе некоторые есть особые советы по вождению, отказ от прогревания машины и так далее. Однако лучше их не использовать, так как это может создать дополнительные проблемы, заявил автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас в беседе с Общественной Службой Новостей.

Зимой экономия топлива может осуществляться либо за счет комфорта водителя, либо за счет срока службы машины, подчеркнул эксперт. Что касается распространенных лайфхаков, то они, как правило, не имеют никакой зимней специфики – это слово просто добавляют в обычные, уже известные водителям советы.

«То, что зимой расход немножко растет – это абсолютная норма. Не надо этого бояться, искать какие-то проблемы, и тем более эти проблемы пытаться решать с какими-то усилиями для себя», — подчеркнул Балабас.

Он напомнил, что двигатель зимой проходит прогрев топлива от отрицательных до положительных температур. Если попытаться этого избежать, то ехать придется в холодном салоне, преодолевая сопротивление вязкого масла, что вредит автомобилю, пояснил специалист.

«Я бы посоветовал зимой как минимум до 30-40 градусов прогревать двигатель автомобиля перед началом движения», — отметил автоэксперт.

Он подчеркнул, что лишние 0,5-1 литра бензина на сотню – это нормальная плата за комфорт и продление срока службы машины.

Напомним, до этого технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов отмечал, что авто может работать во дворе не дольше 5 минут, так как это ограничение прописано в ПДД. При отсутствии экстремального мороза этого времени, по его мнению, достаточно для разогрева машины перед поездкой.

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