Российским водителям объяснили, как экономить топливо зимой

Сократить расход топлива, потребляемого автомобилем в зимний период, позволит уменьшение времени прогрева, пользование закрытой стоянкой, применение плавного стиля езды и ряд других способов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на технического директора сети автосервисов Fit Service Алексея Рузанова.

«Стоит помнить, что машина может работать во дворе не дольше 5 минут — это ограничение прописано в ПДД. Если за окном не экстремальный мороз, а средняя для зимы температура, этого времени вполне достаточно для разогрева машины перед поездкой, — рассказал изданию Рузанов.

Зимой, когда движение на дорогах замедляется из-за наличия снега, не стоит сопротивляться этому замедлению, посоветовал он. Также для сокращения времени прогрева автомобиля предпочтительно пользоваться гаражом или подземной парковкой, применять масло низкой вязкости и качественный бензин.

Для большей экономичности также следует максимально разгрузить машину и поддерживать требуемое давление в шинах, указал он.

Ранее стало известно, как изменятся цены на автомобили в феврале.