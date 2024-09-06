Россиянам перечислили три мифа о бензине

Качество автомобильного бензина зависит не только от его октанового числа, и цвет топлива не является надежным показателем для оценки его свойств. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексея Балашова.

«Крайне не рекомендую производить смешивание бензинов, так как это рискованная мера, способная в ряде случаев навредить компонентам автомобиля и привести к проблемам с работой двигателя, повышенному износу, а также увеличению расхода топлива», — предупредил Балашов.

По его словам, при смешивании бензина с разным октановым числом может произойти расслоение этой смеси, но не во всех случаях: этого может не произойти, если разница в октановом числе небольшая. При этом мутный или темный цвет бензина может свидетельствовать о наличии в нем загрязнений или воды.

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