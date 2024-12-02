Автоэксперт рассказал, как правильно эксплуатировать машину зимой

Зимой важно обязательно очищать автомобиль от снега перед поездкой, чтобы обезопасить себя и остальных участников дорожного движения. Об этом kp.ru рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

При этом парковать машины эксперт советует на улице, а не в теплых гаражах и подземных паркингах, потому что частые перепады температур могут негативно повлиять на кузов. По его словам, в зимний период также особенно важно бережно относиться к коробке передач.

«Они по умолчанию не отличаются особой стойкостью к повышенным нагрузкам. И совершенно точно не приспособлены к пробуксовкам. Многие, застряв в снежной каше или в сугробе, думают: «У меня же кроссовер! Это как внедорожник!» — и буксуют, буксуют, буксуют… А потом коробка приказывает долго жить», — предупредил Ломанов.

Жителям северных или отдаленных районов специалист также посоветовал использовать зимой присадки для топлива, чтобы избежать проблем с запуском.

Автоэксперт Руслан Кирьянов до этого говорил, что участок с гололедицей важно проехать не тормозя, чтобы не потерять управление. По словам специалиста, при попадании на лед важно сохранять спокойствие, делать как можно меньше движений рулем и позволить машине самой преодолеть опасное место.

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