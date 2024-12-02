Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт рассказал, как правильно эксплуатировать машину зимой

Автоэксперт Ломанов: машины зимой лучше парковать на улице, а не в гараже

close
Depositphotos

Зимой важно обязательно очищать автомобиль от снега перед поездкой, чтобы обезопасить себя и остальных участников дорожного движения. Об этом kp.ru рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

При этом парковать машины эксперт советует на улице, а не в теплых гаражах и подземных паркингах, потому что частые перепады температур могут негативно повлиять на кузов. По его словам, в зимний период также особенно важно бережно относиться к коробке передач.

«Они по умолчанию не отличаются особой стойкостью к повышенным нагрузкам. И совершенно точно не приспособлены к пробуксовкам. Многие, застряв в снежной каше или в сугробе, думают: «У меня же кроссовер! Это как внедорожник!» — и буксуют, буксуют, буксуют… А потом коробка приказывает долго жить», — предупредил Ломанов.

Жителям северных или отдаленных районов специалист также посоветовал использовать зимой присадки для топлива, чтобы избежать проблем с запуском.

Автоэксперт Руслан Кирьянов до этого говорил, что участок с гололедицей важно проехать не тормозя, чтобы не потерять управление. По словам специалиста, при попадании на лед важно сохранять спокойствие, делать как можно меньше движений рулем и позволить машине самой преодолеть опасное место.

Ранее россиянам рассказали, какое масло заливать в старый двигатель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами