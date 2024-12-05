Автоэксперт ответил, что будет с продажами автомобилей в России к концу 2024 года

К концу 2024 года в России вновь вырастут продажи автомобилей, как это было в начале осени, рассказал kp.ru автоэксперт Игорь Моржаретто.

При этом эксперт уточнил, что повторить рекордные продажи, которые были зафиксированы в сентябре и октябре, уже не удастся. Однако, по его словам, сезонные распродажи и новогодние спецпредложения будут способствовать покупкам машин.

«Ну а дальше 1 января нас ждет новое повышение утилизационного сбора. Не исключен и рост ключевой ставки. Цены неизбежно поползут вверх, так что о рекордных продажах мечтать не приходится», — добавил Моржаретто.

Накануне аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в России по итогам ноября 2024 года было продано 121,9 тыс. новых легковых машин. Несмотря на то, что этот результат на 11% больше уровня годичной давности, он оказывается на 29% меньше, чем в октябре. В октябре продажи новых автомобилей составили 171,2 тыс. единиц, установив рекорд за последние 3,5 года. В ноябре они оказались наименьшими за последние девять месяцев.

Ранее россиянам назвали самые надежные отечественные автомобили с пробегом.