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Автоэксперт ответил, что будет с продажами автомобилей в России к концу 2024 года

Автоэксперт Моржаретто: продажи автомобилей в России вырастут к концу 2024 года

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Elena Mayorova/Global Look Press

К концу 2024 года в России вновь вырастут продажи автомобилей, как это было в начале осени, рассказал kp.ru автоэксперт Игорь Моржаретто.

При этом эксперт уточнил, что повторить рекордные продажи, которые были зафиксированы в сентябре и октябре, уже не удастся. Однако, по его словам, сезонные распродажи и новогодние спецпредложения будут способствовать покупкам машин.

«Ну а дальше 1 января нас ждет новое повышение утилизационного сбора. Не исключен и рост ключевой ставки. Цены неизбежно поползут вверх, так что о рекордных продажах мечтать не приходится», — добавил Моржаретто.

Накануне аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в России по итогам ноября 2024 года было продано 121,9 тыс. новых легковых машин. Несмотря на то, что этот результат на 11% больше уровня годичной давности, он оказывается на 29% меньше, чем в октябре. В октябре продажи новых автомобилей составили 171,2 тыс. единиц, установив рекорд за последние 3,5 года. В ноябре они оказались наименьшими за последние девять месяцев.

Ранее россиянам назвали самые надежные отечественные автомобили с пробегом.

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