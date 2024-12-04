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Россиянам назвали самые надежные отечественные автомобили с пробегом

Автоэксперт Рязанов назвал три самых надежных отечественных авто с пробегом

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Lada

На вторичном рынке РФ среди автомобилей отечественной промышленности наибольшей надежностью отличаются модели Lada Granta Cross, Niva Travel и Lada Vesta. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

«У Lada Granta Cross конструкция давно отработана, машина отличается обвесом из прочного пластика, дополнительно защищающим кузов от царапин и сколов. Увеличенный примерно на два сантиметра относительно стандартной версии Lada Granta дорожный просвет уменьшает риск повреждения важных агрегатов, таких как двигатель», — сказал эксперт.

Модель Lada Niva Travel ранее называлась Chevrolet Niva. За 20 с лишним лет выпуска от большинства детских болезней «АвтоВАЗ» ее избавил. Минусов у внедорожника два – высокий расход топлива и посредственная динамика.

Кроме того, в список самых надежных отечественных автомобилей с пробегом входит Lada Vesta. По словам Рязанова, у нее лучшая управляемость из этой тройки, хорошие показатели активной и пассивной безопасности, до четырех подушек безопасности. У некоторых машин есть электронная система курсовой устойчивости.

«На Lada Vesta, за которыми следят, все двигатели служат без серьезного ремонта свыше 250 тыс. километров. Ресурс трансмиссии, в зависимости от типа – 150-300 тыс. километров, подвеска выхаживает до 100 тыс. километров», — подчеркнул специалист.

Ранее россиянам назвали 12 проблем внедорожника «УАЗ Патриот».

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