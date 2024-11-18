Штрафы ГИБДД хотят увеличить в 1,5 раза, а скидку за их оплату урезать наполовину «Ведомости»: в России с 1 января 2025 года могут увеличить штрафы за нарушение ПДД

В России планируется повысить в полтора раза штрафы за наиболее распространенные нарушения ПДД, а скидку за их своевременную оплату — сократить в два раза. Эта мера позволит пополнить бюджеты регионов, но на снижении аварийности и смертности на дорогах она не повлияет, говорят эксперты.

Правительство России подготовило законопроект о повышении штрафов за нарушение Правил дорожного движения (ПДД), сообщила газета «Ведомости», ознакомившаяся с текстом законопроекта, который планируется рассмотреть 18 ноября на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Сколько придется платить

Согласно документу, вилка штрафов за превышения скорости будет увеличена с нынешних 500 - 5 тыс. рублей до 750 - 7,5 тыс. рублей. Штрафы за поездку без ремня безопасности планируется повысить с 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей.

Ужесточится наказание и за нарушение требований знаков и разметки : его хотят расширить с нынешних 500 - 5 тыс. рублей до 750 - 7,5 тыс. рублей.

Максимальное наказание будет предусмотрено за нарушения, совершенные в Москве и Санкт-Петербурге.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения в дополнение к лишению прав предлагается взимать 45 тыс. рублей вместо нынешних 30 тыс. рублей. Аналогичная мера предусмотрена и за отказ от медосвидетельствования.

Планируется увеличить санкции и за нарушение правил буксировки и перевозки грузов, а также за нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства. Возрастет и размер штрафов за причинение вреда здоровью граждан из-за нарушения ПДД : в случае легкого вреда они составят 3,7 - 7,5 тыс. рублей вместо 2,5 - 3 тыс. рублей, среднего — 15 - 30 тыс. рублей вместо нынешних 10-20 тыс. рублей.

Скидка уменьшится

В поправках ко второму чтению правительственного законопроекта также предлагается снизить размер скидки, которая сейчас действует для быстрой оплаты ряда штрафов. Если сейчас автомобилист может уплатить 50% от штрафа в 20-дневный срок, то в случае принятия этой поправки ему оставят скидку 25%.

При этом срок льготного периода, на протяжении которого действует скидка, предлагается увеличить до 30 дней.

Аварийность выросла в крупных городах

Согласно отчету Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России, по итогам 9 месяцев 2024 года, при общем снижении числа ДТП выросло число погибших в них (10,4 тыс. человек, +0,6% к аналогичному периоду прошлого года).

При этом в крупных городах зафиксирован рост всех показателей аварийности.

«В городах федерального значения количество ДТП увеличилось на 4,4%, число погибших — на 18%, раненых — на 2,3%, в столицах субъектов РФ количество ДТП стало больше на 3,6%, число погибших — на 8%, раненых — на 3%», — сообщили в НЦ БДД.

Почти 90% ДТП происходит из-за нарушений правил водителями, подсчитали в ведомстве. Более трети аварий с погибшими произошло в этом году из-за превышения скорости, и почти столько же — из-за выезда на встречную полосу.

Нарушителей не остановят

Увеличение штрафов в полтора раза по основным статьям КоАП, применяемым к водителям, не приведет к снижению аварийности, но позволит пополнить региональные бюджеты, полагает автомобильный адвокат Лев Воропаев.

«Я не думаю, что это повышение штрафов кардинально снизит аварийность или возможность нарушения ПДД участниками движения.

Люди состоятельные, или со средними доходами, давно приняли, что штрафы не заградительная мера, а некий налог,

который позволяет им двигаться со скоростью, с которой они хотят», — сказал Воропаев в беседе с «Газетой.Ru».

Повышение штрафов существенно не повлияет и на поведение тех водителей, которые редко нарушают ПДД. Изменить ситуацию с аварийностью могло бы кратное увеличение штрафов, как это произошло с судебными пошлинами, привел пример он.

«Скорее всего, рост штрафов — это мера, которая будет наполнять региональные бюджеты чуть больше, чем они наполнялись сейчас», — убежден Воропаев.

Нужен аудит дорог

Штрафы по тем статьям, которые реально способны повлиять на аварийность и снизить смертность в ДТП, повышаются незначительно или не повышаются вовсе — это использование ремней безопасности и детских кресел, указывает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

«За те же самые ремни нужно в 10 раз штраф увеличивать, чтобы объяснить необходимость пристегиваться даже тем, кто совсем ничего не понимает. При этом повышаются штрафы за скорость и разметку, что на безопасность особенно не влияет», — сказал Шапарин «Газете.Ru».

Говорить об увеличении штрафов за скорость и нарушение разметки нужно только после полного аудита российских дорог на предмет установленного скоростного режима и ловушек с разметкой, которых множество в столице и регионах, где водитель не может проехать, не нарушив, подчеркивает он.

Число неплательщиков увеличится

Снижение размеров скидки на оплату штрафов приведет к тому, что многие автовладельцы перестанут их платить, полагает вице-президент НАС.

«За счет скидки на оплату штрафов удалось создать в стране целый пласт законопослушных водителей, которые считают скидку весомой и не разбираясь, правильно ли штраф назначен, предпочитают его оплатить. С ее снижением появится гораздо больше тех, кто не платит в принципе», — отмечает Шапарин.

В России есть большой слой граждан, которые не имеют официальных источников доходов, практически не пользуются банковскими картами, но при этом владеют автомобилем, указывает он. Такие граждане практически недоступны для службы судебных приставов, их будут изредка останавливать сотрудники ГИБДД, и этот вопрос будет решаться коррупционно, уверен Шапарин.