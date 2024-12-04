На въезд из Белоруссии в ЕС скопились тысячи грузовиков

На въезде из Белоруссии в Евросоюз скопились в очереди около 2600 грузовиков. Об этом сообщается в Telegram-канале Пограничного комитета Белоруссии.

«Перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) 990 большегрузов ожидают въезда на сопредельную территорию», — говорится в сообщении.

Около 1080 грузовиков фиксируется перед двумя литовскими пунктами пропуска. Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) на въезд в ЕС фиксируется 480 фур.

С 1 декабря 2024 года Литва ввела электронные очереди в пунктах пропуска на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ. Все грузовые транспортные средства, следующие на литовские пункты пропуска «Мядининкай», «Шальчининкай» и «Кибартай», должны заранее бронировать выбранное время пересечения границы в специализированной литовской информационной системе управления очередью EVIS.

Ранее в Литве потребовали от ЕС денег на укрепление границы с РФ.