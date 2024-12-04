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Названы семь минусов дешевого китайского седана Lifan Cebrium

Автоэксперт Зиновьев перечислил семь проблем китайского седана Lifan Cebrium

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Lifan

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал об особенностях китайского седана Lifan Cebrium. В свое время эта модель была флагманом марки и в Китае называлась Lifan 720. В России ее продавали в 2014–2015 годах.

«Модификация единственная: атмосферный мотор 1.8 (128 л. с.) с МКП. Коробка проблемная – подшипники эпизодически крушились еще в гарантийный период. Двигатель – алюминиевый блок с чугунными гильзами, распределенный впрыск. К 100 тыс. километров ест много масла, а чуть позже пора что-то делать с цепным приводом ГРМ», — сказал Зиновьев.

По словам эксперта, среди недостатков автомобиля — посредственное качество сборки, слабая защита кузова от коррозии, регулярные сбои электроники и дефицит запчастей.

До этого Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее россиянам рассказали о шести существенных минусах кроссовера Chevrolet Equinox.

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