Россиянам рассказали о шести существенных минусах кроссовера Chevrolet Equinox

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал об особенностях американского кроссовера Chevrolet Equinox.

«Радует отсутствие роботов и вариаторов, но нет и механики — только гидроавтоматы. С мотором 1.5 и дизелем это шестиступенчатые коробки 6T40/6T45. Агрегаты дважды модернизировали. Осталась высокая термонагруженность. Отсюда рекомендация менять рабочую жидкость вдвое чаще с интервалом 25-30 тыс. километров», — сказал Зиновьев.

Двигатель 2.0 работает в паре с девятиступенчатым «автоматом» 9T50. У ранних экземпляров были проблемы с электроникой. Коробка требует учащенной замены масла – каждые 30 тыс. километров, иначе соленоиды зарастут грязью. Ресурс всех «автоматов» составляет 250 тыс. километров.

До этого Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же, такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее «За рулем» назвал основные недостатки Geely Coolray.