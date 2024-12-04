Адвокат открыл стрельбу по водителю из-за дорожного конфликта в Петербурге

Адвокат открыл стрельбу из-за дорожного конфликта на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «78.ru».

Инцидент произошел во вторник днем. Позвонивший в службу 112 мужчина заявил, что ему угрожает пистолетом водитель автомобиля Chevrolet Aveo.

Позже полиция задержала 50-летнего жителя Ленинградской области, который работает адвокатом. В ходе конфликта он начал угрожать оппоненту огнестрельным оружием, после чего выстрелил в него.

Злоумышленника ранее судили за изготовление поддельных документов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Ломоносовском районе Ленинградской области неизвестный обстрелял движущийся автомобиль Hyundai.

Стрельба произошла в районе деревни Рассколово. В правое стекло движущегося автомобиля попала пуля, которая срикошетила от левой стойки и разбила лобовое стекло. Водитель машины не пострадал. Сын водителя обратился в полицию, оперативники обнаружили в салоне машины пулю.

Ранее таксист расстрелял просигналивший ему автобус с пассажирами в Москве.