Пуля попала в автомобиль Hyundai в Ленинградской области

В Ломоносовском районе Ленинградской области неизвестный обстрелял движущийся автомобиль Hyundai. Об этом сообщает 78.ru.

Стрельба произошла накануне вечером в районе деревни Рассколово. В правое стекло движущегося автомобиля попала пуля, которая срикошетила от левой стойки и разбила лобовое стекло. Водитель машины не пострадал.

Сын водителя обратился в полицию, оперативники обнаружили в салоне машины пулю. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сам 57-летний автовладелец и его взрослый сын, который в момент обстрела тоже находился в салоне, уверяют, что ни с кем не конфликтовали и не получали угроз, уточняет 47 channel.ru.

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