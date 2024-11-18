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Таксист расстрелял просигналивший ему автобус с пассажирами в Москве и попал на видео

Появилось видео, как таксист расстрелял просигналивший ему автобус в Москве

В Москве полиция поймала 36-летнего таксиста, который обстрелял автобус с пассажирами. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Южное Медведково города Москвы по горячим следам установили местонахождение злоумышленника и задержали его в Ясном проезде. Им оказался 36-летний житель столицы», — отметили правоохранители.

Также в пресс-службе рассказали, что с соответствующей жалобой в полицию обратился 48-летний водитель автобуса. Выяснилось, что он просигналил такси, после чего автомобилист решил выстрелить. В результате было повреждено стекло водительской кабины, пострадавших нет. Полиция возбудила уголовное дело.

До этого стало известно, что в России число опасных инцидентов в такси будет расти из-за того, что часть водителей вынуждена работать в «серой» зоне.

«Около 70% водителей не могут выполнить требования нового закона о такси, который вступил в действие в сентябре 2023 года, подсчитали там. Это вынуждает их уходить работать из агрегаторов в «серую» зону, брать заказы в мессенджерах и соцсетях. Из агрегаторов такси ушло около миллиона самозанятых водителей, работающих на собственных автомобилях», — заявил Союз платформ «Цифровой мир.

Ранее москвич набросился с кулаками на такси, выгнал водителя и протащил его по земле.

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