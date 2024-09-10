Российские врачи спасли мотоциклиста с оторванной рукой от ампутации

Врачи подмосковной больницы в Истре восстановили руку 29-летнего мужчины, который серьезно пострадал в ДТП с мотоциклом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Как рассказали медики, байкер попал в аварию с автомобилем. При поступлении в больницу рука мужчины держалась только на мягких тканях.

«Изначально были риски потери руки, но нам удалось ее спасти. Мы провели хирургическую обработку, зафиксировали конечность в правильном положении. Затем выполнили остеосинтез аппаратом Илизарова», — рассказал заведующий травматологическим отделением медицинского учреждения.

Пострадавший провел в стационаре полтора месяца, после чего его выписали под наблюдения травматолога и невролога. Ему предстоит длительное восстановление.

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