Мотоциклист попал в реанимацию после аварии на перекрестке в Петербурге

В Петербурге мужчина попал в реанимацию после аварии с мотоциклом и машиной на перекрестке. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на перекрестке набережной с 8-9 линиями Васильевского острова. Очевидцы сообщили, что водитель автомобиля Nissan во время поворота не заметил мотоциклиста и допустил столкновение с ним. Байкер пролетел несколько метров.

В результате пострадавшего мотоциклиста доставили в медицинское учреждение. Его поместили в реанимацию. Подробности его состояния не уточняются. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого четыре ребенка пострадали в результате ДТП в центре Москвы. На улице Земляной вал в районе дома 73 произошло столкновение двух автомобилей.

Ранее на севере Москвы два мотоцикла столкнулись с машиной и врезались в остановку.