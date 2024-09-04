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Мотоциклист попал в реанимацию после аварии на перекрестке в Петербурге

В Петербурге мотоциклист оказался в реанимации после ДТП на перекрестке

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Depositphotos

В Петербурге мужчина попал в реанимацию после аварии с мотоциклом и машиной на перекрестке. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на перекрестке набережной с 8-9 линиями Васильевского острова. Очевидцы сообщили, что водитель автомобиля Nissan во время поворота не заметил мотоциклиста и допустил столкновение с ним. Байкер пролетел несколько метров.

В результате пострадавшего мотоциклиста доставили в медицинское учреждение. Его поместили в реанимацию. Подробности его состояния не уточняются. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого четыре ребенка пострадали в результате ДТП в центре Москвы. На улице Земляной вал в районе дома 73 произошло столкновение двух автомобилей.

Ранее на севере Москвы два мотоцикла столкнулись с машиной и врезались в остановку.

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