Стал известен приговор мужчине, который изрезал на автобусной остановке женщину в Москве

В Москве суд приговорил к 10 годам лишения свободы 45-летнего Гафури Дадажанова, который напал на женщину с ножом на автобусной остановке. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Установлено, что вечером 24 августа 2024 года Дадажанов, находясь около автобусной остановки в 1-м Капотненском проезде в состоянии алкогольного опьянения, провоцировал и угрожал группе подростков, находящихся там», — говорится в публикации.

В результате мимо проходившая женщина сделала мужчине замечание. Дадажанов накинулся на нее с ножом, нанеся удар по горлу и руке. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь, ее удалось спасти.

До этого в Казани таксист напал на пассажиров из-за открытой банки пива и отказа платить за поездку.

«Конфликт начался из-за открытой бутылки пива и отказа пассажиров оплатить поездку. Возмущенный водитель решил доставить 40-летнего мужчину и его двух сыновей в отдел полиции. По пути возникла потасовка, в ходе которой таксист нанес ножевые ранения», — передавал телеканал «Татарстан-24».

Ранее вооруженный россиянин взял в заложницы фельдшеров скорой помощи.