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Таксист изрезал пассажиров ножом из-за банки пива

Казанский таксист устроил поножовщину с пассажирами из-за открытой банки пива

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Shutterstock

В Казани таксист напал на пассажиров из-за открытой банки пива и отказа платить за поездку. Об этом сообщает телеканал «Татарстан-24».

«Конфликт начался из-за открытой бутылки пива и отказа пассажиров оплатить поездку. Возмущенный водитель решил доставить 40-летнего мужчину и его двух сыновей в отдел полиции. По пути возникла потасовка, в ходе которой таксист нанес ножевые ранения», — передает СМИ.

В результате глава семейства получил ранение в ногу, а один из сыновей — в руку. Остановить автомобиль удалось благодаря тому, что мужчина схватился за руль. Такси попало в ДТП.

До этого стало известно, что в России число опасных инцидентов в такси будет расти из-за того, что часть водителей вынуждена работать в «серой» зоне.

«Около 70% водителей не могут выполнить требования нового закона о такси, который вступил в действие в сентябре 2023 года, подсчитали там. Это вынуждает их уходить работать из агрегаторов в «серую» зону, брать заказы в мессенджерах и соцсетях. Из агрегаторов такси ушло около миллиона самозанятых водителей, работающих на собственных автомобилях», — заявил Союз платформ «Цифровой мир.

Ранее таксисты-мигранты захватили стоянку в центре Москвы и попали на видео.

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