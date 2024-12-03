Вооруженный россиянин взял в заложницы фельдшеров скорой помощи

В Петропавловске-Камчатском выезд двух молодых фельдшеров на вызов закончился экстремальной ситуацией — пациент взял 23-летнюю и 24-летнюю медицинских работниц в заложницы. Об этом сообщает местное издание «Камчатское время».

По информации СМИ, бригада прибыла в квартиру на Орбитальном проезде. Как только фельдшеры зашли в жилье, 44-летний безработный, угрожая пистолетом, запер их в комнате.

Через некоторое время сотрудники диспетчерской, заподозрив неладное, вызвали полицейских. Прибывшим в квартиру правоохранителям удалось отвлечь внимание мужчины, а затем попасть в квартиру и освободить заложниц. Оперативники изъяли у нарушителя оружие, а также белый порошок и восемь мобильных телефонов.

Злоумышленника задержали, против него возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы, он находится под арестом. В полиции уточнили, что гражданин был ранее судим.

Ранее в подмосковном Клину пьяный пациент напал на бригаду скорой помощи и не выпускал медиков из квартиры, угрожая им ножом.