Авторынок России обрушится на 20% в следующем году

При условии сохранения высокой ключевой ставки ЦБ, слабого рубля и очередного повышения утилизационного сбора продажи новых автомобилей в России рухнут в 2025 году на 20%. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» дал экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

«При нынешней ситуации сокращение рынка в 2025 году на 20% вполне реально. По значимости факторов, ведущих к падению продаж, на первом месте высокая учетная ставка ЦБ, на втором месте — утильсбор, на третьем — девальвация рубля», — сказал Мосеев.

По его словам, влияние повышенного утильсбора в сегменте массовых автомобилей во второй половине 2025 года будет постепенно отходить на третий план. Вместе с тем, высокая ключевая ставка Центробанка не только снижает доступность автокредитов, но и приводит к тому, что граждане стремятся поместить свои деньги на депозит под высокие проценты, а не купить автомобиль, констатировал эксперт.

О том, почему в ноябре 2024 года произошло резкое падение продаж новых автомобилей, кто в этом виноват, и что будет с российским авторынком в 2025 году, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» писала, что цены на новые автомобили в России в ближайшие месяцы вырастут на 5-15% из-за ослабления рубля.