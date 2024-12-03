В России отменили продажи внедорожников BAIC BJ60

В начале 2025 года на российском рынке начнутся продажи автомобилей BAIC BJ60, который собирают на калининградском заводе «Автотор». Об этом сообщает пресс-служба BAIC. До этого новую модель собирались начать продавать в 2024 году.

В Китае BAIC BJ60 продается с сентября 2023 года. Длина машины — 5020 мм. Автомобиль предлагается в пятиместном и семиместном исполнении по цене 264,8 и 270,8 тыс. юаней соответственно (3,5 и 3,6 млн рублей соответственно). Внедорожник BJ60 снабжен двухлитровым дизелем нового поколения собственной разработки BAIC. Агрегат развивает 163 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая марки ZF с жестко подключаемым полным приводом и понижающей передачей. С такими агрегатами автомобиль будет продаваться в России.

Во внешней отделке автомобиля использовано большое количество хромированных деталей. В интерьере — 10-дюймовый центральный дисплей и аудиосистема с 12 динамиками. У автомобиля рамная конструкция и подключаемый полный привод с понижающей передачей. Он способен буксировать машины и прицепы массой до 2,5 т без дополнительной подготовки.

Цены и комплектации нового внедорожника, очевидно, будут озвучены ближе к старту продаж.

Ранее сообщалось, что у россиян осталось три месяца на покупку новых машин.