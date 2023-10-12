Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На российском рынке появится новый внедорожник BAIC BJ60

Продажи внедорожников BAIC BJ60 на российском рынке начнутся в 2024 году

close
100%
BAIC

Компания BAIC в 2024 году начнет продажи в России внедорожников BJ60. Об этом сообщает «Российская газета».

В Китае модель продается с сентября 2023 года. Длина машины — 5020 мм. Автомобиль предлагается в пятиместном и семиместном исполнении по цене 264,8 и 270,8 тыс. юаней соответственно (3,5 и 3,6 млн рублей соответственно). Внедорожник BJ60 снабжен дизелем нового поколения собственной разработки BAIC. Агрегат развивает 163 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая марки ZF с жестко подключаемым полным приводом и понижающей передачей.

Во внешней отделке автомобиля использовано большое количество хромированных деталей. В интерьере — 10-дюймовый центральный дисплей и аудиосистема с 12 динамиками. У автомобиля рамная конструкция и подключаемый полный привод с понижающей передачей. Он способен буксировать машины и прицепы массой до 2,5 т без дополнительной подготовки.

Ранее сообщалось, что новый Opel Corsa получит неослепляющие фары.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий