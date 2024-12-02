На видео попало, как в Китае мальчик бежал за машиной скрывающейся от него матери

27 ноября на улицах китайской провинции Чжэцзян заметили ребенка, который бежал по проезжей части за автомобилем. Об этом сообщает онлайн-сервис Nintendo Switch Online. В машине, предположительно, в этот момент находилась его мать, которая могла таким образом наказать своего ребенка.

Как видно на видео, ребенок смог сесть в машину только после того, как транспорт остановился трижды. На кадрах видно, как мальчик держится за ручку движущегося автомобиля и что-то громко кричит, машина несколько раз останавливается, но водитель не пускает его в салон. Можно заметить, что видео снято из нескольких локаций, поэтому сколько ребенок бежал за автомобилем неизвестно.

До этого сообщалось, что москвичка в красном пальто заблокировала машину со школьным питанием и не пускала транспорт на территорию школы. Отмечается, что водитель привез в школу на Северном бульваре питание для учеников, но женщина из Отрадного согласилась освободить проезд только после того, как ее серебряный автомобиль Kia прогреется, но этого пришлось ждать.

Ранее на видео попала драка кондуктора с мигрантом, не заплатившим за проезд.