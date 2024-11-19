Выяснилось, сколько стоит подготовка машины к зиме

В ноябре 2024 года россияне потратили на подготовку автомобиля к зимнему сезону 18 тыс. рублей, что на 16% больше, чем год назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков ресурса «Чек Индекс».

«Если учитывать комплект товаров в расчете на один легковой автомобиль (аккумулятор, щетки стеклоочистителя, незамерзающая жидкость, шиномонтаж, техобслуживание) в качестве условного набора товаров и услуг для подготовки машины к зиме, выходит 18 тыс. рублей – на 16% выше уровня прошлого года», — говорится в сообщении аналитиков.

По данным экспертов, сумма выросла в том числе из-за более активного обновления автопарка в стране.

До этого стало известно, что траты россиян на автотовары за год выросли на 41%.

Чаще всего автолюбители приобретают запчасти, смазочные материалы, автохимию и аксессуары для транспортных средств. Средний чек составил осенью 7,4 тыс. руб., хотя количество покупок для машин выросло незначительно.

При этом с января по август на все необходимое для машины россияне тратили около 6 тыс. рублей за одну покупку, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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