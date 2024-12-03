Названа причина массового ДТП на Ленинградском проспекте в Москве

По предварительным данным, виновником массовой аварии на Ленинградском проспекте в Москве стал водитель легковушки, резко затормозивший на скользкой дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Предварительно, виновник аварии — одна из легковушек, которая резко затормозила», — сказал собеседник агентства.

Авария произошла на Ленинградском проспекте утром 3 декабря. Там столкнулись сразу 15 автомобилей. По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», движение в сторону центра по дублеру после аварии было затруднено. Позже оно было восстановлено.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства массовой аварии уточняются.

30 ноября около 18:00 произошло ДТП на платной трассе на западе Москвы. Автомобиль BMW X5 загорелся на ходу, водитель и пассажир успели эвакуироваться. Один из очевидцев попытался потушить машину с помощью огнетушителя.

Ранее стало известно, что в центре Москвы частично перекрыто движение из-за массового ДТП.