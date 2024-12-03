Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попали последние секунды перед лобовым ударом двух машин в Приморье

В Приморье на видео попали последние секунды перед столкновением автомобилей

2 декабря в Приморском крае на участке трассы Абрамовка – Григорьевка столкнулись две легковые машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

На кадрах видно, что один из автомобилей выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другой машиной, видеорегистратор которой запечатлел этот момент. Уточняется, что у виновника ДТП это уже не первая авария в этом году.

До этого во Владивостоке водитель легкового автомобиля не дал проехать скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. Инцидент произошел около дома номер 10 по улице Котельникова. Медики везли женщину, которой требовалась госпитализация. Молодой человек, находившийся за рулем автомобиля Toyota Crown Athlete, не захотел уступить дорогу и потребовал, чтобы автомобиль скорой помощи отъехал назад и пропустил его. Медикам пришлось уступить.

Сообщается, что злоумышленником оказался 24-летний водитель, который позже записал видео с извинениями в отделении полиции.

Ранее на видео попала маршрутка, из которой дети выпали на ходу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами