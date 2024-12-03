На видео попали последние секунды перед лобовым ударом двух машин в Приморье

2 декабря в Приморском крае на участке трассы Абрамовка – Григорьевка столкнулись две легковые машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

На кадрах видно, что один из автомобилей выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другой машиной, видеорегистратор которой запечатлел этот момент. Уточняется, что у виновника ДТП это уже не первая авария в этом году.

До этого во Владивостоке водитель легкового автомобиля не дал проехать скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. Инцидент произошел около дома номер 10 по улице Котельникова. Медики везли женщину, которой требовалась госпитализация. Молодой человек, находившийся за рулем автомобиля Toyota Crown Athlete, не захотел уступить дорогу и потребовал, чтобы автомобиль скорой помощи отъехал назад и пропустил его. Медикам пришлось уступить.

Сообщается, что злоумышленником оказался 24-летний водитель, который позже записал видео с извинениями в отделении полиции.

Ранее на видео попала маршрутка, из которой дети выпали на ходу.