На видео попала маршрутка, из которой дети выпали на ходу

2 декабря в Краснодаре водитель автобуса №66 начал поездку, не закрыв двери транспортного средства, в результате чего из маршрутки выпали четыре ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Шанхай Краснодар».

Сообщается, что водитель прибыл на остановку «переулок Гаражный» на улице Российской, не дождавшись, пока выйдут люди и зайдут другие пассажиры, начал движение и не закрыл двери транспорта. Уточняется, что в основном его пассажирами на тот момент были дети начальных классов, четверо из которых выпали из маршрутки во время движения транспорта.

На кадрах видно, что в автобусе находилось много школьников, которые стояли возле выхода с открытой дверью, продвинуться дальше у них не было возможности, потому что автобус был переполнен. Сейчас полиция проводит проверку по опубликованной в сети информации о происшествии. В ходе проверки установят личность водителя, обстоятельства и последствия случившегося.

Ранее водитель не дал проехать скорой помощи во Владивостоке.