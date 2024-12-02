Водитель, не пропустивший «алкашку» в скорой во Владивостоке, записал видео

Во Владивостоке водитель, который не пропустил скорую помощь и назвал пациентку «алкашкой», принес извинения. Видео с ним опубликовали местные правоохранители.

Выяснилось, что правонарушителем оказался 24-летний водитель, который получил права менее года назад. За нарушение ПДД его привлекали к ответственности 12 раз, рассказали в полиции.

На видео автомобилист признал вину и заявил, что впредь так поступать не будет. Ему назначили штраф.

До этого сообщалось, что во Владивостоке водитель легкового автомобиля не дал проехать скорой помощи с включенными проблесковыми маячками.

Инцидент произошел около дома №10 по улице Котельникова. Медики везли женщину, которой требовалась госпитализация. Молодой человек, находившийся за рулем автомобиля Toyota Crown Athlete, отказался уступить дорогу и потребовал, чтобы скорая отъехала назад и пропустила его. Медикам пришлось уступить.

Ранее российский коммунальщик сыграл в хоккей с крысами и попал на видео.