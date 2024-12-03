Второе за день массовое ДТП произошло в Москве

Авария с участием четырех автомобилей произошла на Тверской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

«На Тверской в районе метро «Маяковская» столкнулись четыре автомобиля, включая такси. Никто не пострадал. Движение от метро «Белорусская» до «Маяковской» затруднено», — говорится в сообщении агентства.

Это уже второе крупное ДТП в столице за утро вторника. Первая серьезная авария произошла на Ленинградском проспекте. Там столкнулись сразу 15 автомобилей. По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», движение в сторону центра по дублеру затруднено. Водителям посоветовали выбирать альтернативные маршруты.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства массовой аварии уточняются.

30 ноября около 18:00 произошло ДТП на платной трассе на западе Москвы. Автомобиль BMW X5 загорелся на ходу, водитель и пассажир успели эвакуироваться. Один из очевидцев попытался потушить машину с помощью огнетушителя.

Ранее в Екатеринбурге в ДТП с фурой смяло легковую машину.