Россиянам рассказали о рисках установки неоригинальных автозапчастей

Установка неоригинальных автозапчастей может испортить автомобиль, рассказал Pravda.Ru операционный директор по сервису компании «РОЛЬФ» Егор Телегин.

По его словам, оригинальные детали обычно производят под строгим контролем завода-изготовителя автомобиля в соответствии со стандартами безопасности и экологичности, при этом неоригинальные могут отличаться по качеству в зависимости от бренда и страны производства. Кроме того, неоригинальные запчасти могут не так идеально подходить к машинам, как настоящие, поэтому их нужно будет дорабатывать перед установкой, отметил эксперт.

«Выбор между оригинальными и неоригинальными запчастями зависит от приоритетов покупателя: сэкономить и рискнуть или выбрать надежность и гарантированное качество. Важно помнить, что установка некачественных запчастей может привести к дополнительным расходам на ремонт в будущем», — заключил Телегин.

В конце ноября сообщалось, что в России планируют законодательно разрешить ремонт транспортных средств бывшими в употреблении запчастями по ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отметили, что из-за санкций возник дефицит многих новых импортных деталей, цены на них выросли. Рестрикции затронули свыше 60 млн легковых машин физических лиц. Поэтому восстановить автомобиль по ОСАГО в настоящее время практически невозможно, подчеркнули в РСА.

Ранее автоэксперт ответил, останутся ли владельцы Nissan без запчастей после закрытия компании.