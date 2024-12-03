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Россиянам рассказали о рисках установки неоригинальных автозапчастей

Автоэксперт Телегин: установка неоригинальных автозапчастей грозит допрасходами

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Установка неоригинальных автозапчастей может испортить автомобиль, рассказал Pravda.Ru операционный директор по сервису компании «РОЛЬФ» Егор Телегин.

По его словам, оригинальные детали обычно производят под строгим контролем завода-изготовителя автомобиля в соответствии со стандартами безопасности и экологичности, при этом неоригинальные могут отличаться по качеству в зависимости от бренда и страны производства. Кроме того, неоригинальные запчасти могут не так идеально подходить к машинам, как настоящие, поэтому их нужно будет дорабатывать перед установкой, отметил эксперт.

«Выбор между оригинальными и неоригинальными запчастями зависит от приоритетов покупателя: сэкономить и рискнуть или выбрать надежность и гарантированное качество. Важно помнить, что установка некачественных запчастей может привести к дополнительным расходам на ремонт в будущем», — заключил Телегин.

В конце ноября сообщалось, что в России планируют законодательно разрешить ремонт транспортных средств бывшими в употреблении запчастями по ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отметили, что из-за санкций возник дефицит многих новых импортных деталей, цены на них выросли. Рестрикции затронули свыше 60 млн легковых машин физических лиц. Поэтому восстановить автомобиль по ОСАГО в настоящее время практически невозможно, подчеркнули в РСА.

Ранее автоэксперт ответил, останутся ли владельцы Nissan без запчастей после закрытия компании.

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