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В России хотят ремонтировать по ОСАГО старыми запчастями

«Известия»: в России могут разрешить ремонт подержанными запчастями по ОСАГО

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industryviews/Shutterstock/FOTODOM

В России планируют законодательно разрешить ремонт транспортных средств бывшими в употреблении запчастями по ОСАГО. Об этом пишут «Известия».

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отметили, что из-за санкций возник дефицит многих новых импортных деталей, цены на них выросли. Рестрикции затронули свыше 60 млн легковых машин физических лиц.

Кроме того, из-за длительных сроков доставки запасных частей станции технического обслуживания отказываются осуществлять ремонт за 30 дней. Поэтому восстановить автомобиль по ОСАГО в настоящее время практически невозможно, подчеркнули в РСА.

Чтобы решить эту проблему, союз автостраховщиков направил в правительство РФ письмо с просьбой одобрить использование подержанных деталей «в определенных случаях без согласия клиента». Сейчас законодательство позволяет это делать исключительно с разрешения владельца автомобиля. Также страховщики предлагают наделить кабмин правом устанавливать требования к бывшим в употреблении запчастям.

Соответствующую инициативу РСА проработают профильные министерства.

Если такие нововведения поддержат, то цена восстановления транспортного средства снизится на 10–15%, а срок — до 90%, добавили в издании.

В начале ноября сообщалось, что Совет Федерации предложил ужесточить торговлю запчастями и маслом для машин, поскольку в отдельных категориях деталей и расходных материалов уровень подделок превысил 50%. Для контроля продаваемой продукции Совфед предложил подключить ее к государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ) и ввести обязательную маркировку.

Ранее стало известно, зачем водителей вынуждают брать денежные выплаты по ОСАГО.

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