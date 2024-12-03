Стало известно, сколько Lada Granta с «автоматом» Jatco осталось у дилеров

У российских дилеров «АвтоВАЗа» в наличии осталось не более 30 автомобилей Lada Granta с автоматической коробкой передач Jatco. Об этом сообщает «Российская газета».

«Больше всего «Гранта» с автоматом представлена в ДЦ, расположенных в Санкт-Петербурге, — 16 машин, шесть авто есть в Нижнем Новгороде, по две «Гранты» с АКП осталось в Мурманске и Петрозаводске. Цены стартуют от 1,36 млн рублей без учета акций и спецпредложений», — говорится в сообщении газеты.

О том, что у «АвтоВАЗа» закончились японские автоматические коробки передач Jatco, которые устанавливались на автомобили Lada Granta, стало известно 2 декабря.

Так, на официальном сайте lada.ru в прайс-листах седанов и лифтбеков напротив вкладки с двухпедальным вариантом появилась пометка «не производится». Это значит, что на конвейере остались Lada Granta только с отечественной 5-ступенчатой «механикой.

О том, что «АвтоВАЗ» начал продажи Lada Granta с автоматической коробкой передач, стало известно 9 апреля 2024 года. Коробку «автомат» установили на типы кузова седан и лифтбэк. Стоимость первой версии с АКП начиналась от 1,17 млн руб., а второй — от 1,24 млн руб.

Компания оснастила Lada Granta автоматической трансмиссией Jatco из имеющихся запасов. Их обнаружили во время реконструкции опытно-промышленного производства «АвтоВАЗа», его помещение в течение некоторого времени использовалось в качестве склада.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал окрашивать Lada Granta в цвет «Капитан».