«АвтоВАЗ» начал окрашивать Lada Granta в цвет «Капитан»

«АвтоВАЗ» расширил цветовую гамму автомобилей Lada Granta новым оттенком. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В гамме эмалей Lada Granta появился новый цвет — насыщенный синий металлик «Капитан». Таким образом, палитра LADA Granta увеличена до 6 цветов, что предоставляет более расширенный выбор для покупателей этого самого продаваемого в России автомобиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доплата за синий цвет такая же, как и за другие металлизированные эмали — 15 тыс. рублей.

До этого обозреватель RuTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов рассказал о плюсах и минусах Lada Granta с автоматической коробкой передач.

Так, Lada Granta с автоматической коробкой Jatco стоит от 1,36 млн рублей. Что касается качества исполнения установки сигнализации, то оно оставляет желать лучшего: тонкие проводки проброшены по салону, болтаются на дверях. Заводская проводка смотана изолентой.

Ведущий отметил наличие трубчатых и П-образных усилителей в дверях, а также поперечного усилителя пола в передней части салона. Сзади конструкции, придающей большую жесткость кузову, нет.

Автомобиль обработан антикором, прикрывающим швы. Внутри дверных карт есть синтетический материал, который, вероятно, положительно сказывается на акустическом комфорте. По словам Свиридова, в автомобиле бедная и неаккуратная заводская шумоизоляция, которую можно сравнить с бабушкиным свитером.

Ранее сообщалось, что в России появится гоночный болид с двигателем от Lada.