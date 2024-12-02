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«АвтоВАЗ» перестал выпускать Lada Granta с японскими «автоматами»

«Мотор»: у «АвтоВАЗа» закончились японские АКП для Lada Granta

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Lada

У «АвтоВАЗа» закончились японские автоматические коробки передач Jatco, которые устанавливались на автомобили Lada Granta. Об этом сообщает motor.ru.

«На официальном сайте lada.ru в прайс-листах седанов и лифтбеков напротив вкладки с двухпедальным вариантом появилась пометка «не производится». Это значит, что на конвейере остались Lada Granta только с отечественной 5-ступенчатой «механикой», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что у дилеров еще есть Lada Granta с АКП Jatco, причем пока накрутки минимальны.

О том, что «АвтоВАЗ» начал продажи Lada Granta с автоматической коробкой передач, стало известно 9 апреля 2024 года. Коробку «автомат» установили на типы кузова седан и лифтбэк. Стоимость первой версии с АКП начиналась от 1,17 млн руб., а второй — от 1,24 млн руб.

Компания оснастила Lada Granta автоматической трансмиссией Jatco из имеющихся запасов. Их обнаружили во время реконструкции опытно-промышленного производства «АвтоВАЗа», его помещение в течение некоторого времени использовалось в качестве склада.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал окрашивать Lada Granta в цвет «Капитан».

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