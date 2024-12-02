В Екатеринбурге в ДТП с фурой смяло легковую машину, водитель в тяжелом состоянии

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием фуры. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на Кольцовском тракте. По данным источников издания, крупное средство передвижения ехало из мастерской, но спустя непродолжительное время в пути сломалось. Мужчина за рулем остановился, и, когда он вышел, чтобы выставить знаки, в большегруз врезалась машина марки Renault.

«Сложно представить, как это произошло, но машину буквально разорвало», – поделился один из очевидцев.

На кадрах с места инцидента заметно, что крыша у автомобиля смята. По словам очевидцев, двери у машины нет. Неизвестно, отлетела она во время ДТП или ее сняли сотрудники МЧС, чтобы добраться до человека в салоне.

В ситуации разбираются сотрудники ГИБДД. По их версии, у фуры отсоединилось колесо во время движения, после чего предмет отскочил к двигавшейся в попутном направлении иномарке.

Известно, что водитель легкового автомобиля пострадал, его госпитализировали в тяжелом состоянии. О характере травм не сообщается.

Ранее в Новой Москве произошло массовое ДТП с грузовиками.