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«АвтоВАЗ» произвел новые моторы с карбюратором

«АвтоВАЗ» стал собирать двигатели с карбюратором

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Телеграм-канал «Lada Iskra клуб»

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» стал выпускать новые двигатели с карбюратором. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Это двигатели для классических «Жигулей». Дело в том, что АвтоВАЗ собирает ограниченные партии таких моторов для продажи в качестве запчастей. Спрос на эти моторы довольно стабильный, и проще всего их купить непосредственно в Тольятти», — говорится в публикации.

Так, мотор для модели «ВАЗ-2103» можно продать от 110 тыс. рублей. А вот двигатель для «Оки» будет стоить от 90 тыс. рублей.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» тестирует битопливный седан Lada Vesta. Автомобиль сможет ездить на природном газе.

Автомобиль будет оснащаться 16-клапанным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. От обычной версии Lada Vesta его будет отличать установленный в багажнике метановый баллон и шильдики на крышке багажника.

Ранее сообщалось, что россияне стали покупать еще больше Lada.

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