«АвтоВАЗ» тестирует новую экономичную Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» тестирует битопливный седан Lada Vesta. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте». Автомобиль сможет ездить на природном газе.

Отмечается, что один из таких седанов сфотографировали у здания Научно-технического центра «АвтоВАЗа» в Тольятти.

Автомобиль будет оснащаться 16-клапанным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. От обычной версии Lada Vesta его будет отличать установленный в багажнике метановый баллон и шильдики на крышке багажника.

Дорестайлинговая битопливная Lada Vesta CNG могла проехать без дозаправки более 1000 км, а расходы на топливо относительно бензиновой версии сокращались более чем втрое. Характеристики обновленного седана не объявлены. Новую версию должны представить в 2024 году.

Ранее сообщалось, что владельцы Lada Vesta научились ставить на свои авто цифровую приборную панель.