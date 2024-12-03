Названы самые угоняемые автомобили в 2024 году

В России по итогам 2024 года число угонов сократилось на 22%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков страхового дома ВСК.

Чаще всего в стране угоняли автомобили Lada (66%), Lexus (8,5%), Hyundai и Kia (по 6%), а также BMW, Mitsubishi, Toyota и Volkswagen (по 2,8%). При этом больше всего угоняли Lada Vesta и LADA Granta (37% и 28% соответственно). В основном жертвами угонщиков становились корпоративные автопарки — 77% случаев в 2024 году.

Отмечается, что 40% угонов зафиксировано в Москве, 26% — в Дагестане, 17% — Кабардино-Балкарии.

До этого стало известно, что при утере ключа от автомобиля возрастает риск угона, поэтому важно принять ряд действий, чтобы подстраховаться. Водителю заранее следует установить на автомобиль средства защиты, например, систему сигнализации или GPS-метку, которая позволит всегда знать о местоположении транспортного средства.

Если все-таки ключи были утеряны, не стоит самостоятельно вскрывать машину или заводить двигатель, который без ключа работать не будет. Все повреждения, которые владелец нанесет своей машине, потребуют ремонта.

Ранее владельцев Kia предупредили об угрозе взлома их авто при подключении к сети.