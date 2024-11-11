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Россиянам рассказали, чем грозит потеря ключей от автомобиля

«АвтоСпецЦентр» назвал четыре действия водителя при утере ключей от машины

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Jochen Tack/imageBROKER/Global Look Press

При утере ключа от автомобиля возрастает риск угона, поэтому важно принять ряд действий, чтобы подстраховаться. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты ГК «АвтоСпецЦентр».

Они отметили, что водителю заранее следует установить на автомобиль средства защиты, например, систему сигнализации или GPS-метку, которая позволит всегда знать о местоположении транспортного средства.

Если все-таки ключи были утеряны, не стоит самостоятельно вскрывать машину или заводить двигатель, который без ключа работать не будет. Все повреждения, которые владелец нанесет своей машине, потребуют ремонта.

Специалисты дополнили, что лучше обратиться в дилерский центр, подтвердить право собственности на автомобиль и получить дубликат ключей. При отсутствии документов подойдет паспорт транспортного средства в электронном виде.

Если есть подозрения, что ключи от автомобиля украли, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и подать заявление, чтобы при возможном угоне транспортного средства получить компенсацию от страховой компании.

Генеральный директор компании «БериАвто» Ислам Альсултанов добавил, что владельцы современных автомобилей могут получить запасной комплект с перепрограммированным чипом, что позволит минимизировать риск угона.

Ранее сообщалось, что Porsche посоветовала не ездить на своих спорткарах из-за риска для жизни.

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