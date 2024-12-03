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В России усилили контроль за дальнобойщиками

«Известия»: усиление контроля над дальнобойщиками улучшит безопасность

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Andriy from Mykolayiv/Shutterstock/FOTODOM

Новые требования, обязывающие российских дальнобойщиков проходить весогабаритный контроль транспортных средств, позволят улучшить безопасность на дорогах страны. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает газета «Известия».

1 декабря президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Эти изменения устраняют пробел в законодательстве, которым пользовались недобросовестные перевозчики для движения с перегрузом.

По словам экспертов, дальнобойщики часто идут на различные ухищрения, чтобы не заезжать на пункты взвешивания. Принятые изменения конкретизируют обязанности водителя при прохождении весогабаритного контроля. В соответствии с ними, по требованию проводящего рейд должностного лица водители обязаны обеспечить прохождение весового и габаритного контроля их грузовиков.

2 декабря сообщалось, что в России могут обязать таксистов устанавливать камеры в салоне автомобиля.

Ранее в Госдуму внесли поправки об увеличении штрафов для нарушителей ПДД.

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