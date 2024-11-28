В Госдуму внесли поправки об увеличении штрафов для нарушителей ПДД

В Госдуму поступили поправки, которые предусматривают увеличение размера штрафов для нарушителей правил дорожного движения (ПДД) в России. Об этом рассказал глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Если поправки примут, то штраф за нарушение правил применения ремней безопасности вырастет с 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей. Пьяных водителей будут штрафовать на 45 тыс. рублей вместо 30 тыс. рублей.

Также изменятся санкции за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков: с 500 рублей — 5 тыс. рублей до 750 рублей — 7,5 тыс. рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга предусматриваются максимальные размеры санкций. Кроме того, увеличатся штрафы за нарушение правил буксировки и перевозки грузов, а также за движение крупногабаритных транспортных средств.

Штрафы за причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД увеличатся с 2,5-5 тыс. рублей до 3,7-7,5 тыс. рублей, а за средний вред — с 10-20 тыс. рублей до 15-30 тыс. рублей.

Ранее кабмин поддержал повышение штрафов за нарушения ПДД в России.