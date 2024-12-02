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Таксистов могут обязать оснащать машины камерами для фиксации происходящего в салоне

В России могут обязать таксистов устанавливать камеры в салоне авто

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Shutterstock

В Государственную думу внесены поправки к закону «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Документ уже размещен в системе законодательной деятельности парламента и предполагает обязательное оснащение такси видеорегистраторами, которые будут фиксировать происходящее как в салоне автомобиля, так и в направлении его движения.

Согласно тексту законопроекта, в легковом такси должна осуществляться видеофиксация процесса перевозки пассажиров, а также должна быть представлена информация о ведении видеозаписи внутри машины.

Авторы поправок подчеркивают, что введение обязательной видеосъемки повысит безопасность как пассажиров, так и водителей такси. Как пример они приводят недавний случай в Челябинской области.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, оснащение автомобилей видеорегистраторами будет производиться самими таксопарками. При этом расходы на приобретение дополнительного оборудования будут включаться в налогооблагаемую базу, что поможет снизить налоговую нагрузку на организации.

Требование установить камеры также направлено на предотвращение недопустимого поведения как со стороны пассажиров — оскорблений, унижений, применения физической силы к таксистам, так и со стороны водителей, которые могут навязываться пассажирам. Об этом рассказал «Известиям» один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее в Госдуме призвали добавить в приложения для вызова такси тревожные кнопки.

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