Бывшего замглавы Минтранса отправили в СИЗО и сняли на видео

Бывшего заместителя министра транспорта РФ отправили в СИЗО — его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Семенова Алексея Константиновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в публикации.

Семенова арестовали на два месяца, решение вступит в силу 3 декабря. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Семенов был отправлен в отставку в ноябре 2020 года. На должность замминистра был назначен 4 октября 2018 года.

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