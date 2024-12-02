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В Германии девять заводов Volkswagen прекратили работу из-за забастовки рабочих

Reuters: работники девяти заводов Volkswagen в Германии вышли на забастовку

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Teresa Kroeger/Reuters

Сотрудники девяти немецких заводов Volkswagen начали предупредительную забастовку. Об этом сообщает Reuters. В результате акции были остановлены конвейеры этих предприятий.

Забастовка продлилась два часа. Вечерняя смена также откажется от работы на два часа.

Накануне руководство профсоюза IG Metall призвало всех работников VW выйти на предупредительную забастовку, так как очередной раунд переговоров с концерном оказался безрезультатным.

25 ноября генеральный директор Volkswagen Томас Шефер заявил о неизбежности закрытия заводов в Германии и увольнения рабочих для сокращения расходов на €4 млрд. Он отметил, что большинство сокращений рабочих мест хотят осуществлять путем увольнения или досрочного вывода людей на пенсию. Помимо этого предлагается сократить зарплаты на 10% работникам структур Volkswagen AG, которое находится в центре текущего трудового конфликта. Также в течение 3-4 лет концерн планирует провести финансовую реструктуризацию, поскольку если отложить ее до 2035 года, конкуренты, по его словам, превзойдут Volkswagen.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что мировой автопром накрыл кризис.

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